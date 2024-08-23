Англія

Пеп вважає, що Ньюкасл покаже себе в цьому сезоні.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола назвав клуб, який, за його думкою, може показати хороші результати в поточному сезоні АПЛ.

"Ньюкасл повернеться. У цьому сезоні у них немає єврокубків. У них буде приголомшлива енергія і фізична підготовка, адже вони грають лише один матч на тиждень. Ми будемо побоюватися матчів із ними", – заявив Гвардіола.

В минулому сезоні Ньюкасл посів 7 місце, відставши від Манчестер Сіті, який став чемпіоном, на 31 очко.

Раніше повідомлялось, що Циганков потрапив у сферу інтересів Фулгема.