Ліга конференцій

Хавбек криворізького клубу поділився своїми думками після гри з Бетісом.

Півзахисник Кривбасу Артур Микитишин прокоментував поразку своєї команди у першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти іспанського Бетіса (0:2).

"Мені гра сподобалась. Ми виглядали непогано. Так, поступились 0:2, але у нас було моменти. Ми створювали гольові можливості, не боялись грати. Дуже хотіли забити, але сьогодні не вийшло, на жаль. Будемо працювати, аби у подальшому краще реалізовувати свої моменти.

Важко сказати по гарячих слідах, що завадило забити. Дійсно, створюємо хороші нагоди, але голи поки даються важко.

Бетіс — це команда з Ла Ліги, топ-суперник. Вони контролюють мʼяча, а також грають у футбол та дають це робити супернику. В цілому, повторюсь, Кривбасу не може бути соромно за цей матч. Але, на жаль, результат в першому поєдинку не на нашу користь", — наводить слова Микитишина прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Бетіс.