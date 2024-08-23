Англія

Колишній гравець Шахтаря не захотів переходити до складу середняку ​​Ла Ліги.

Вінгер Тоттенгема Манор Соломон продовжує залишатися гравцем "шпор" перед закриттям літнього трансферного вікна. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 25-річний ізраїльтянин відхилив пропозицію Хетафе, оскільки хоче залишитися в англійській Прем'єр-лізі.

Головний тренер "шпор" Анже Постекоглу не розраховує на колишнього гравця Шахтаря, який має покинути клуб цього літа.

Раніше була інформація, що у послугах Манора зацікавлений Лідс та кілька клубів із Серії А та Бундесліги.

Минулого сезону Соломон провів лише шість матчів, пропустивши більшу частину сезону через травму меніска. На його рахунку два асисти.