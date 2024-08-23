Англія

Керманич Брентфорда висловився про майбутнє англійського форварда.

Майбутнє головної зірки та нападника Брентфорда Айвена Тоуні продовжує витати у повітрі на тлі його бажання змінити клуб.

Головний тренер "бджіл" Томас Франк висловився про ситуацію навколо англійського форварда.

"Тоуні може бути завтра у складі, а може й ні. Він може бути тут після 30-го числа, а може і не бути. Нічого ще не вирішено", — цитує слова Томас Франка журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що у підписанні Айвена Тоуні зацікавлені клуби з чемпіонату Саудівської Аравії.