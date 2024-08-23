Англія

"Каноніри" та бірмінгемці не зацікавлені в англійському вінгері.

Напередодні головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска не виключив відхід вінгера Рахіма Стерлінга до закриття трансферного вікна.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, лондонський Арсенал та Астон Вілла не зацікавлені у підписанні 29-річного англійця.

Раніше також варіант із трансфером досвідченого вінгера спростував головний тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер.

У минулому сезоні Рахім Стерлінг провів за Челсі 43 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 10 голів та віддав 8 результативних передач.