Англія 23 серпня 2024, 17:57 Арсенал та Астон Вілла не ведуть жодних переговорів щодо Стерлінга "Каноніри" та бірмінгемці не зацікавлені в англійському вінгері. Рахім Стерлінг, Getty Images 23 серпня 2024, 17:57 Напередодні головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска не виключив відхід вінгера Рахіма Стерлінга до закриття трансферного вікна. Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, лондонський Арсенал та Астон Вілла не зацікавлені у підписанні 29-річного англійця. Раніше також варіант із трансфером досвідченого вінгера спростував головний тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер. У минулому сезоні Рахім Стерлінг провів за Челсі 43 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 10 голів та віддав 8 результативних передач. Люди Рахім Стерлінг Команди Арсенал Астон Вілла Челсі Джерела Фабріціо Романо Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте