Напередодні головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска не виключив відхід вінгера Рахіма Стерлінга до закриття трансферного вікна.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, лондонський Арсенал та Астон Вілла не зацікавлені у підписанні 29-річного англійця.

Раніше також варіант із трансфером досвідченого вінгера спростував головний тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер.

У минулому сезоні Рахім Стерлінг провів за Челсі 43 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 10 голів та віддав 8 результативних передач.