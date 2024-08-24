Англія

Іспанський воротар вирушить у чергову оренду.

Воротар Челсі Кепа Аррісабалага найближчим часом може стати гравцем Борнмута. Про це повідомляє інасайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, орендна угода з 29-річним іспанцем буде розрахована до літа 2025 року.

Минулого сезону Кепа виступав в оренді за мадридський Реал, де боровся за місце в основному складі проти українця Андрія Луніна без травмованого Тібо Куртуа. На його рахунку було 20 матчів, вісім з яких на нуль за 18 пропущених м'ячів.

Також додамо, що іспанські ЗМІ влітку заявляли, що Кепа може залишитися в Реалі, оскільки досі незрозуміла ситуація із контрактом Луніна.