Іспанія

Український голкіпер хоче отримувати більше ігрового часу.

Воротар збірної України та мадридського Реалу Андрій Лунін все-таки може перебратися до лондонського Челсі. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, 25-річний українець хоче отримувати більше ігрового часу, чого "вершкові" не можуть йому гарантувати через Тібо Куртуа, який вважається першим номером.

Наголошується, що Лунін однією ногою вже не у складі Реалу і керівництво "вершкових" готове підписати Кепу Аррісабалагу на постійній основі — іспанець не проти ролі другого воротаря.

Челсі розглядає можливість підписання Луніна, за якого Реал хотів би отримати 30 мільйонів євро, але за рахунок Кепи ця сума може значно зменшитись.

Незабаром клуби розпочнуть переговори, щоб узгодити суму доплати за Луніна, якого обміняють на 29-річного іспанця.

Минулого сезону Лунін провів 31 матч, з яких 12 на нуль при 32 пропущених м'ячах. На рахунку Кепи 20 матчів, з яких дев'ять на нуль за 18 пропущених м'ячів.