Англія

Форвард "чайок" поділився своїми думками після гри з "червоними дияволами".

Нападник Брайтона Жуан Педро прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Манчестер Юнайтед (2:1), у якому він забив переможний гол у компенсований час.

"По-перше, я дуже радий перемозі. Думаю, цей гол наприкінці показує, як сильно ми хотіли виграти гру, першу домашню гру проти великої команди. Я не можу почуватися краще, ніж сьогодні. Команда добре виступила, і тепер нам потрібно відпочити, бо наступних вихідних на нас чекає ще одна важлива гра.

Вболівальники знають силу команди, тому вони завжди чекають на відмінну гру проти великих команд, і сьогодні ми перемогли, так що, всі щасливі, і нам потрібно насолоджуватися цим моментом.

Як сказав тренер, нам треба вірити у себе, і ми знаємо, що Манчестер Юнайтед — великий клуб, але кожен хоче показати свою силу. Саме це мотивує нас боротися з великими командами і ніколи не знаєш, що буде. Тепер нам потрібно думати про наступну гру, про іншу велику команду.

Фабіан Хюрцелер дуже хороша людина, він завжди намагається змусити нас повірити у себе, продовжувати йти вперед. Це була ще одна важлива гра для нас, ще три очки, і це те, чого він хоче: боротися та атакувати до самого кінця", — наводить слова Педро ВВС.

Для Брайтона це була друга перемога у сезоні у двох турах – до цього "чайки" обіграли Евертон (3:0).