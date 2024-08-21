Молодий аргентинець має провести поточний сезон у чемпіонаті Іспанії.
Валентін Барко, Getty Images
21 серпня 2024, 21:33
Лівий захисник Брайтона Валентін "Коло" Барко найближчим часом має приєднатися до Севільї. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, клуб іспанської Ла Ліги досяг усної домовленості з "чайками" щодо оренди 20-річного аргентинця, яка буде розрахована до літа 2025 року.
Зазначається, що це буде оренда без права викупу настійній основі, після якої молодий гравець повернеться до Брайтона.
У минулому сезоні Валентін Барко провів всього 318 хвилин у 7 матчах за Брайтон, в яких він заробив одне попередження.