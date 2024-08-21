Іспанія

Молодий аргентинець має провести поточний сезон у чемпіонаті Іспанії.

Лівий захисник Брайтона Валентін "Коло" Барко найближчим часом має приєднатися до Севільї. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуб іспанської Ла Ліги досяг усної домовленості з "чайками" щодо оренди 20-річного аргентинця, яка буде розрахована до літа 2025 року.

Зазначається, що це буде оренда без права викупу настійній основі, після якої молодий гравець повернеться до Брайтона.

У минулому сезоні Валентін Барко провів всього 318 хвилин у 7 матчах за Брайтон, в яких він заробив одне попередження.