Іспанія

Історичне досягнення бразильця.

Новоспечений нападник Реала Ендрік забив гол в матчі 2-го туру Ла Ліги проти Вальядоліда (3:0).

Це перша результативна дія футболіста за мадридську команду. Тож бразилець забив у віці 18 років 35 днів і став наймолодшим іноземним гравцем в історії Реала з голом в офіційному матчі.

Колишній рекорд належав французькому захиснику Рафаелю Варану. У 2011 році він забив у матчі з Райо Вальєкано, коли йому було 18 років 152 дні.

Раніше повідомлялося, що Вінісіус у 2025 році вирішить, чи їхати до Саудівської Аравії.