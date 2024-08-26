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Бразилець перейшов у екзотичний чемпіонат.

Ексхавбек Шахтаря, Баварії та Ювентуса Дуглас Коста перейшов у Сідней.

33-річний бразильський вінгер став вільним агентом у липні після розірвання контракту з Флуміненсе.

Подробиці контракту не розголошуються.

"Під час кар'єри я виступав за низку неймовірних команд і виграв безліч титулів. Я прийшов до Сіднея, щоб поповнити переможний список.

Футбол у мене в крові, і я приїхав до Австралії, щоб підняти рівень футболу в цій країні, розважити пристрасних уболівальників та принести Сіднею трофеї", – повідомив Дуглас Коста.