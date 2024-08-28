Англія

"Іриски" посиляться гравцем збірної Бельгії.

Центральний півзахисник Ліона Орель Мангаля перебереться до Евертона, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

"Іриски" орендують 26-річного бельгійця з правом викупу. За повноцінний трансфер гравця їм доведеться віддати 40 млн євро.

Очікується, що вже сьогодні, 28 серпня, Мангаля пройде медогляд перед поверненням до АПЛ. На початку липня Ліон викупив півзахисника в Ноттінгем Форест.

На рахунку Ореля 2 голи в 13 матчах за французький клуб у всіх турнірах цього року. За англійський він відіграв 53 поєдинки в усіх турнірах у сезонах-2022/23 і 2023/24, відзначившись тією ж кількістю результативних ударів та 1 асистом.

На Євро-2024 Мангаля взяв участь у 4 матчах (130 хвилин) збірної Бельгії. "Іриски" в липні втратили його співвітчизника Амаду Онана, який перебрався до Астон Вілли.

Нагадаємо, цього літа Евертон також придбав захисника Ліона.