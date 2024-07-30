Англія

"Іриски" посилилися гравцем збірної Ірландії.

Центральний захисник Джейк О'Браєн перебрався з Ліона до Евертона, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Контракт із 23-річним ірландцем розраховано до кінця червня 2028 року. За даними transfermarkt, "ірискам" він обійшовся в 19.5 мільйонів євро.

У сезоні-2023/24 О'Браєн узяв участь у 32 матчах Ліона в усіх турнірах, відзначившись 5 голами та 2 асистами. Французький клуб придбав захисника влітку 2023 року, віддавши Крістал Пелес 1 мільйон євро.

Джейк є гравцем збірної Ірландії, за яку він дебютував у червні цього року (2 поєдинки).

Нагадаємо, що для Евертона цей трансфер став п'ятим за літо (раніше — Джек Гаррісон, Тім Айрогбунам, Іліман Ндіає та Єспер Ліндстрьом).