Англія

Обидва матчі розпочнуться о 21:45 за Києвом.

Сьогодні, 28 серпня, триватимуть матчі другого раунду Кубка англійської ліги.

У першому матчі Брентфорд зіграє проти клубу з четвертого дивізіону Англії – Колчестера.

У стартовому складі "вишень" зіграє український півзахисник Єгор Ярмолюк. Для 20-річного українця це буде перший матч цього сезону.

У другій грі Борнмут у гостях зіграє проти Вест Гема.

Український захисник Ілля Забарний залишився на лаві запасних.

Нинішнього сезону Забарний провів два повні матчі.

Обидва кубкові матчі розпочнуться о 21:45 за київським часом.