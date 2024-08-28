Обидва матчі розпочнуться о 21:45 за Києвом.
Єгор Ярмолюк, Getty Images
28 серпня 2024, 21:28
Сьогодні, 28 серпня, триватимуть матчі другого раунду Кубка англійської ліги.
У першому матчі Брентфорд зіграє проти клубу з четвертого дивізіону Англії – Колчестера.
У стартовому складі "вишень" зіграє український півзахисник Єгор Ярмолюк. Для 20-річного українця це буде перший матч цього сезону.
У другій грі Борнмут у гостях зіграє проти Вест Гема.
Український захисник Ілля Забарний залишився на лаві запасних.
Нинішнього сезону Забарний провів два повні матчі.
Обидва кубкові матчі розпочнуться о 21:45 за київським часом.