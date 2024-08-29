Україна

Гендиректор Шахтаря привітав українців із 15-річчям арени.

29 серпня 2009 року в Донецьку було відкрито стадіон "Донбас Арена". Генеральний директор донеччан Сергій Палкін з нагоди 15-річчя цієї події написав допис у соцмережах.

"Сьогодні виповнюється 15 років з дня відкриття "Донбас Арени". Будівництво Арени — це один із наймасштабніших проєктів в моєму житті. В нього вклали не лише величезні зусилля, але й душу та серце тисячі людей, які працювали над проєктуванням і зведенням стадіону.

Для мене "Донбас Арена" — це місце перемог Шахтаря, це улюблене місце наших вболівальників і це місце гордості українців. І найголовніше, "Донбас Арена" — це символ українського Донбасу, стадіон, де грали десятки команди з багатьох країн Європи, де проходили матчі Євро-2012, де виступала збірна України і лунав наш гімн та підіймався наш прапор.

З днем народження, найкращий стадіон світу! З 15-річним ювілеєм, "Донбас Арена"! Бажаю одного — скорішого повернення! До зустрічі!", — написав Палкін у своєму Facebook.

Нагадаємо, відомий склад учасників жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів.