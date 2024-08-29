Ліга конференцій

Челсі в кроці від потрапляння в Лігу конференцій.

Головний тренер Челсі поділився очікуваннями від матчу-відповіді зі швейцарським Серветтом у 4-му раунді кваліфікації Ліги конференцій.

"Вони не здивували мене в першому поєдинку, тому що це дуже хороша команда з чудовими гравцями. Вони абсолютно ясно розуміють, чого хочуть досягти.

Це буде важка гра. У мене немає жодних сумнівів у цьому. Нам потрібно бути готовими. Ви можете бачити стиль, у якому вони хочуть грати, те, як вони захищаються, як вони атакують. У них є дуже високі гравці, які часто виграють верхові єдиноборства", — наводить слова італійця пресслужба "синіх".

Перша гра завершилася на користь лондонців із рахунком 2:0.

Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 29 серпня, початок о 21:30.