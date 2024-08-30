Бельгійський виконавець повернувся до чемпіонату Англії.
Орель Мангаля, фото Евертон
30 серпня 2024, 21:56
Центральний півзахисник Орель Мангаля поповнив склад Евертона, залишивши Ліон, передає офіційний сайт клубу АПЛ.
"Іриски" орендували 26-річного бельгійця до кінця сезону-2024/25. Мангаля вже грав в АПЛ за Ноттінгем Форест, в якого французький клуб викупив його в липні.
На рахунку Ореля 2 голи в 13 матчах за французький клуб у всіх турнірах цього року. На ЧЄ-2024 у Німеччині він взяв участь у 4 поєдинках збірної Бельгії.
Нагадаємо, що цього літа Евертон також придбав захисника Ліона. "Іриски" також відпустили свого нападника в оренду до Марселя.