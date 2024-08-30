Англія

Бельгійський виконавець повернувся до чемпіонату Англії.

Центральний півзахисник Орель Мангаля поповнив склад Евертона, залишивши Ліон, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

"Іриски" орендували 26-річного бельгійця до кінця сезону-2024/25. Мангаля вже грав в АПЛ за Ноттінгем Форест, в якого французький клуб викупив його в липні.

Our latest arrival in L4 🇧🇪👋 pic.twitter.com/TeeTvh3RwO — Everton (@Everton) August 30, 2024

На рахунку Ореля 2 голи в 13 матчах за французький клуб у всіх турнірах цього року. На ЧЄ-2024 у Німеччині він взяв участь у 4 поєдинках збірної Бельгії.

Нагадаємо, що цього літа Евертон також придбав захисника Ліона. "Іриски" також відпустили свого нападника в оренду до Марселя.