Англія

Лондонський клуб орендував бразильського гравця.

Голкіпер Борнмута Нето перебрався до Арсеналу, передає офіційний сайт "канонірів".

Орендна угода щодо 35-річного бразильця розрахована до кінця сезону-2024/25. У Лондоні він замінить Аарона Рамсдейла, який перебрався до Саутгемптона.

У трьох матчах (всі турніри) нової кампанії Нето пропустив 3 голи. Новий клуб він представлятиме у футболці з 32-м номером.

Нагадаємо, раніше Борнмут орендував голкіпера Кепу в Челсі.