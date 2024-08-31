Англія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 31 серпня 2024 року.

Деклан Райс в шоці з Кріса Кавани, Getty Images

Деклан Райс в шоці з Кріса Кавани, Getty Images

У стартовому матчі третього туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал у меншості втратив перемогу над Брайтоном (1:1).

Найбільше дискусії навколо цього протистояння викликало сумнівна друга жовта картка для центрального півзахисника "канонірів" Деклана Райса на 49-ій хвилині, після якого Брайтон зумів зрівняти рахунок завдяки зусиллям Жуана Педро, який відповів на гол Кая Гаверца.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Брайтон у рамках 3-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Арсенал — Брайтон 1:1

Голи: Гаверц, 38 — Жуан Педро, 58.

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяес, Тімбер (Зінченко, 80) — Едегор (Мартінеллі, 73), Парті, Райс — Сака, Гаверц, Троссар (Калафіорі, 59).

Брайтон: Вербрюгген — Велтман (Еступіньян, 72), ван Геке, Данк, Гіншелвуд — Мілнер (Аярі, 17), Балеба — Мінте (Рюттер, 72), Педро, Мітома (Енсісо, 85) — Велбек (Адінгра, 85).

Попередження: Райс, Парті, Тімбер, Рая — Мінте, Педро.

Вилучення: Райс, 49 (друга жовта, відкидання м'яча).