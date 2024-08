Арсенал у матчі третього туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі поділив очки з Брайтоном. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Вже на 17 хвилині Брайтон був змушений зробити заміну – замість травмованого Джеймса Мілнера на поле вийшов Ясін Аярі.

Потім на 38 хвилині "каноніри" вийшли вперед, коли Кай Гаверц скористався передачею Букайо Саки.

На старті другого тайму команда Мікеля Артети залишилася у меншості після другої жовтої картки для Деклана Райса, який відкинув м'яч від суперника після свистка арбітра.

DECLAN RICE HAS BEEN SENT OFF FOR THIS??? pic.twitter.com/WF1OIq4slG