Англія

Команда Мікеля Артети провела весь другий тайм без Деклана Райса.

Арсенал у матчі третього туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі поділив очки з Брайтоном. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Вже на 17 хвилині Брайтон був змушений зробити заміну – замість травмованого Джеймса Мілнера на поле вийшов Ясін Аярі.

Потім на 38 хвилині "каноніри" вийшли вперед, коли Кай Гаверц скористався передачею Букайо Саки.

На старті другого тайму команда Мікеля Артети залишилася у меншості після другої жовтої картки для Деклана Райса, який відкинув м'яч від суперника після свистка арбітра.

DECLAN RICE HAS BEEN SENT OFF FOR THIS??? pic.twitter.com/WF1OIq4slG — Frank🧠🇳🇱 (fan) (@TenHagEra) August 31, 2024

За дев'ять хвилин Брайтон скористався цим і зрівняв цифри на табло зусиллями Жуана Педро.

Щодо українського універсала Олександра Зінченка, то він вийшов на поле на 80 хвилині, замінивши Тімбера.

Після трьох турів Брайтон та Арсенал набрали по сім очок і тимчасово очолюють турнірну таблицю АПЛ.

Арсенал — Брайтон 1:1

Голи: Гаверц, 38 - Педро, 58.

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяес, Тімбер (Зінченко, 80) — Едегор (Мартінеллі, 73), Парті, Райс — Сака, Гаверц, Троссар (Калафіорі, 59).

Брайтон: Вербрюгген — Велтман (Еступіньян, 72), ван Геке, Данк, Гіншелвуд — Мілнер (Аярі, 17), Балеба — Мінте (Рюттер, 72), Педро, Мітома (Енсісо, 85) — Велбек (Адінгра, 85).

Попередження: Райс, Парті, Тімбер, Рая — Мінте, Педро.

Вилучення: Райс, 49 (друга жовта).