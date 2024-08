У стартовому матчі третього туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал у меншості втратив перемогу над Брайтоном (1:1), а найбільше дискусії навколо цього протистояння викликало сумнівне вилучення центрального півзахисника "канонірів" Деклана Райса на 49-ій хвилині.

Нападник та один із лідерів Арсеналу Букайо Сака дав свій коментар після матчу щодо цього епізоду, в результаті якого головний арбітр Кріс Кавана показав Райсу другу жовту за, нібито, відкидання м'яча.

"У першому таймі Жуан Педро відкинув м'яч далеко, але нічого за це не отримав. Дек просто зробив маленький дотик, і отримав за це другу жовту. Для мене це трохи жорстко.

Ми просто хочемо певної послідовності", — заявив Букайо Сака у флеш-інтерв'ю для BBC.

DECLAN RICE HAS BEEN SENT OFF FOR THIS??? pic.twitter.com/WF1OIq4slG