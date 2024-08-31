Англія

Керманич Арсеналу висловився про нічию з Брайтоном та скандальне вилучення Деклана Райса на старті другого тайму.

У стартовому матчі третього туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал у меншості втратив перемогу над Брайтоном (1:1), а найбільше дискусії навколо цього протистояння викликало сумнівне вилучення центрального півзахисника "канонірів" Деклана Райса на 49-ій хвилині.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета дав свій коментар після матчу щодо цього епізоду, в результаті якого головний арбітр Кріс Кавана показав Райсу другу жовту за, нібито, відкидання м'яча.

"Пояснення червоної картки Райса? Ні, немає. Все як завжди, нічого нового.

Суддя змінив хід гри. Я був вражений, наскільки непослідовними можуть бути рішення. Якщо це відбувається протягом усього матчу, то це нормально. Але тут це не так. У першому таймі було кілька випадків, коли м’яч вибивали, але абсолютно нічого не відбувалося.

Ми, як команда, неймовірно відреагували на ситуацію, тому що навіть з 10 гравцями, граючи 49 хвилин, ми повинні були перемагати", — заявив Мікель Артета після матчу.

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