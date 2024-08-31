Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Вест Гем та Манчестер Сіті.

Лондонський Вест Гем та Манчестер Сіті зіграють на Олімпійському стадіоні Лондона в рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги.

Хулен Лопетегі, після перемоги в дербі над Крістал Пелес (2:0), залучив до стартового складу Ван-Біссаку на правий фланг оборони, тоді як Альварес гратиме в опорній зоні разом із Родрігесом.

Хосеп Гвардіола, на тлі перемоги над Іпсвічем (4:1), використав із перших хвилин Гріліша на лівому фланзі півзахиснику.

Вест Гем: Ареола — Ван-Біссака, Мавропанос, Кілман, Емерсон — Альварес, Родрігес — Боуен, Пакета, Кудус — Антоніо.

Запасні: Фабіанські, Цоуфал, Тодібо, Кейсі, Ірвінг, Соучек, Саммервілл, Фюллькруг, Гільєрме.



Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Аканджі, Діаш, Гвардіол — Ковачич — Доку, де Брюйне, Сілва, Гріліш — Голанд.

Запасні: Ортега, Вокер, Стоунз, Аке, Родрі, Гюндоган, Нунеш, О’Райлі, Макейті.



Гра Вест Гем — Манчестер Сіті почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.