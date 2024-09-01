Англія

Коуч прокоментував перемогу своєї команди в принциповому матчі.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував перемогу над МЮ в матчі 3-го туру АПЛ (3:0).

"Суперник розпочав матч дуже агресивно, нам довелося намацувати свою гру в цей період, але, вирушаючи на Олд Траффорд, ти знаєш, що на тебе чекають складні відрізки. Ми зуміли їх подолати.

Мені сподобалося, що після скасування нашого чудового гола ми продовжили грати так само, як і до нього. У підсумку ми забили хороші м’ячі, а Аліссон у другому таймі зробив кілька важливих сейвів, проте це заслужена перемога.

Сьогодні ми часто бачили, як наші форварди агресивно поверталися назад, і для перемоги у подібних матчах саме це необхідно", — сказав Слот.

Звіт про матч МЮ — Ліверпуль читайте в нашому матеріалі.