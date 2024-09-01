Жирона обіграла Севілью у виїзному матчі 4-го туру Ла Ліги.

Віктор Циганков вийшов на поле в стартовому складі і був замінений у другому таймі на новачка команди Данжуму.

Каталонці забили наприкінці першого тайму завдяки влучному удару Мартіна, а Руїс поставив крапку на 73-й хвилині, реалізувавши пенальті.

Севілья — Жирона 0:2
Голи: Мартін, 41, Руїс, 73 (пен)

Севілья: Нюланд — Кармона, Баде, Тейшейра, Барко — Санчес, Агуме (Соу, 82), Самбі Локонга — Лукебакіо (Навас, 65), Ромеро, Еджуке

Жирона: Гассаніга — Франсес, Лопес, Блінд, Гутьєррес — Еррера, Ромеу, Мартін — Циганков (Данжума, 46), Руїс, Хіль (Порту, 89)

Попередження: Баде, Ромеро — Аспрілья