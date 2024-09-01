Команда Мічела зробила свою справу.
Віктор Циганков
01 вересня 2024, 22:14
Жирона обіграла Севілью у виїзному матчі 4-го туру Ла Ліги.
Віктор Циганков вийшов на поле в стартовому складі і був замінений у другому таймі на новачка команди Данжуму.
Каталонці забили наприкінці першого тайму завдяки влучному удару Мартіна, а Руїс поставив крапку на 73-й хвилині, реалізувавши пенальті.
Севілья — Жирона 0:2
Голи: Мартін, 41, Руїс, 73 (пен)
Севілья: Нюланд — Кармона, Баде, Тейшейра, Барко — Санчес, Агуме (Соу, 82), Самбі Локонга — Лукебакіо (Навас, 65), Ромеро, Еджуке
Жирона: Гассаніга — Франсес, Лопес, Блінд, Гутьєррес — Еррера, Ромеу, Мартін — Циганков (Данжума, 46), Руїс, Хіль (Порту, 89)
Попередження: Баде, Ромеро — Аспрілья