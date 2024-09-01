Італія

Результати матчів Серії А.

Сьогодні, 1 вересня, відбулось 2 матчі Серії А: Дженоа Руслана Маліновського приймала Верону, а Фіорентина зустрічалась із Монцею.

Маліновський вийшов на поле на 60-й хвилині, але не допоміг своїй команді здобути бодай нічию проти Верони — 0:2.

Дженоа — Верона 0:2

Голи: Чачуа, 55, Тенгстедт, 64 (пен)

Дженоа: Голліні — Де Вінтер, Вольякко, Васкес — Сабеллі (Торсбю, 61), Френдруп (Екатор, 84), Бадель (Маліновський, 60), Мессіас, Мартін — Пінамонті, Вітінья (Екубан, 61)

Верона: Монтіпо — Чачуа, Коппола, Давідович, Фресе — Дуда, Белаян — Харруї, Суслов, Лазович (Брадарич, 87) — Тенгстедт

Попередження: Френдруп, Вінтер — Суслов, Давідович, Харруї, Тенгстедт, Белаян, Дуда

Фіорентина та Монца влаштували футбольні розбірки на "Стадіо Артеміо Франкі", які закінчились миром — 2:2.

Фіорентина — Монца 2:2

Голи: Кін, 45+2, Госенс, 90+6 - Джурич, 18, Мальдіні, 32

Фіорентина: Терраччано — Комуццо, Раньєрі, Бірагі — Додо, Мандрагора (Бове, 58), Катальді, Госенс — Кольпані, Бельтран (Куаме, 58) — Кін

Монца: Тураті — Іццо, Марі, Карбоні — Перейра, Пессіна, Бондо, Кірьякопулос — Мальдіні (Віньято, 69), Капрарі — Джурич

Попередження: Мандрагора, Додо — Пессіна, Іццо, Петанья, Гальярдіні