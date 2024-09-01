Відвертий коментар італійського фахівця.
ЕНЦО МАРЕСКА, GETTY IMAGES
01 вересня 2024, 23:58
Енцо Мареска нагадав, що Челсі сильно змінився за останні роки. "Сині" зіграли внічию з Крістал Пелес в АПЛ — 1:1.
"У нас були шанси вирвати перемогу наприкінці гри, але ми не перемогли. Це сумно, але виступ вийшов хорошим.
Ймовірно, є одна річ, яку слід прояснити. Три роки тому Челсі виграв Лігу чемпіонів, але зараз це вже не той Челсі.
Тепер нормально, якщо іноді команда не перемагає", — сказав головний тренер лондонців.
Раніше повідомлялося, що Джексон продовжить контракт із Челсі до 2033 року.