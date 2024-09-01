Англія

Відвертий коментар італійського фахівця.

Енцо Мареска нагадав, що Челсі сильно змінився за останні роки. "Сині" зіграли внічию з Крістал Пелес в АПЛ — 1:1.

"У нас були шанси вирвати перемогу наприкінці гри, але ми не перемогли. Це сумно, але виступ вийшов хорошим.

Ймовірно, є одна річ, яку слід прояснити. Три роки тому Челсі виграв Лігу чемпіонів, але зараз це вже не той Челсі.

Тепер нормально, якщо іноді команда не перемагає", — сказав головний тренер лондонців.

Раніше повідомлялося, що Джексон продовжить контракт із Челсі до 2033 року.