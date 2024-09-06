Нидерланды. Новость

Сварка гравця і тренера вийшла на новий рівень.

Півзахисник Аль-Іттіхада Стевен Бергвейн прокоментував слова Роналда Кумана, який розкритикував гравця за перехід в чемпіонат Саудівської Аравії.

"Я більше не хочу грати за Роналда Кумана. Не гратиму за людину, яка підносить мене в пресі так, як це зробив він.

Він міг би зателефонувати до мене, вислухати мою версію. Як він може говорити такі речі, не поговоривши зі мною?" — сказав Куман.

Зазначимо, що Стевен Бергвейн підписав із Аль-Іттіхадом контракт до літа 2027 року, а Аякс заробив на його продажі близько 21 мільйона євро.