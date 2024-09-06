Ліга націй

Команда завзято готується до початку турніру.

Захисник збірної України Ілля Забарний розповів про підготовку команди до поєдинків Ліги націй-2024/2025 з Албанією та Чехією.

"Приємно бачити всіх. На тренуваннях і теорії вже почали розуміти, що потрібно робити. Знайомі поля, тренувальний процес проходить нормально, немає на що скаржитися.

Коли ти вдягаєш футболку збірної, то байдуже, це товариська гра чи офіційна. Ми знаємо, для кого виходимо грати, яка в нас ситуація в країні. Усі це розуміють, тому додаткової мотивації не потрібно.

Усі збірні зараз показують хороший футбол. Як ми бачимо, і на Євро, і на чемпіонаті світу важко проти будь-кого. Зараз усі команди вміють грати. Головне, що футбол розвивається, із різними суперниками доводиться важко. Але, гадаю, ми добре підготуємося й зможемо показати все.

Щодо старту клубного сезону, то були важкі ігри, десь, можливо, Борнмуту чогось не вистачило. Хотілося б більшого від перших матчів, але, у принципі, старт нормальний. Підготовка до сезону пройшла добре, головне, що немає ніяких травм. Сподіваюся, так буде й надалі", — сказав Ілля Забарний.

Нагадаємо, що у вересні збірна України проведе два матчі у групі В1 Ліги націй-2024/2025 у Празі. 7 вересня в 1-му турі синьо-жовті прийматимуть Албанію на стадіоні Epet Arena, а 10-го на стадіоні Eden Arena зіграють виїзний поєдинок проти Чехії.