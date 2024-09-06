Англія

Француз може переїхати в Бразилію.

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль, який наразі знаходить в статусі вільного агента, може продовжити свою кар'єру в Бразилії.

За даними Фабріціо Романо, гравцем цікавиться Фламенгу. Бразильський клуб веде переговори з ексфорвардом Манчестер Юнайтед, бачачи в ньому заміну Педро Абреу, який отримав травму передньої хрестоподібної зв'язки.

Минулого сезону Антоні Марсьяль відіграв за МЮ 19 матчів, забив два голи та в віддав одну результативну передачу.