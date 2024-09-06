Німеччина

Легендарний ексголкіпер висловився про ситуацію в клубі.

Олівер Кан розповів про звільнення з посади генерального директора Баварії.

"Полегшення? Ні. Я хотів взяти на себе цю відповідальність і був дуже радий зробити це. Об'єднання економічних, спортивних та спортивно-політичних аспектів діяльності глобального клубу – саме те, чим я хотів займатися.

Для мене це був внутрішній обов'язок – віддати щось клубу, за який я виступав 14 років. Але в такому світі, як мюнхенський, дуже складно ініціювати необхідні зміни та йти новими шляхами.

Я й сьогодні переконаний, що ті зміни, які ми внесли були абсолютно правильними для «Баварії». У світі бізнесу є добрий вислів: "Культура з'їдає стратегію на сніданок". Іншими словами: культура компанії завжди сильніша за будь-яку стратегію, якою б перспективною вона не здавалася.

Я це чудово розумів. Але футбольний клуб Баварія дуже політизований, і сили діють у різних напрямках. Взяти це під контроль – найбільша проблема", – сказав Кан.

Колишній воротар Баварії залишив посаду гендиректора у травні 2023 року.