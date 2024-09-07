Англія

Бельгійський хавбек розкритикував ФІФА та УЄФА за збільшення матчів у сезоні.

Півзахисник збірної Бельгії та Манчестер Сіті Кевін де Брюйне прокоментував ситуацію зі збільшенням матчів у календарному сезоні, кількість яких з кожним роком зростає.

"Справжня проблема виникне після клубного чемпіонату світу. Між його фіналом та першим туром АПЛ буде лише три тижні. Отже, у нас буде три тижні, щоб відпочити та підготуватися до ще 80 матчів.

Можливо, цього року все буде добре, але наступного року можуть виникнути проблеми. PFA намагається знайти рішення.

УЄФА та ФІФА продовжують додавати матчі. Ми можемо висловлювати занепокоєння, але рішень немає. Схоже, гроші говорять голосніше, ніж голоси гравців", — наводить слова де Брюйне City Zone з посиланням на Reuters.

Додамо, що вчора Де Брюйне оформив дубль, завдяки чому Бельгія обіграла Ізраїль у Лізі націй.