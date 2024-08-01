Інше

Аравійська любов пішла на невеличку перерву.

Бельгійський атакувальний півзахисник Кевін де Брюйне цього літа постав перед вибором щодо подальшого майбутнього своєї професійної кар’єри.

Із одного боку в 33-річного виконавця залишається ще один сезон за контрактом з англійським Манчестер Сіті, а з іншого — за ним уже прийшли представники аравійського Аль-Іттіхаду із цілком конкретною пропозицією щодо потенційної угоди.

Однак "містяни" розуміють, якого гравця можуть утратити, тож і вимоги з їхнього боку цілком відповідні.

У підсумку, не дивлячись на бажання гостей із Близького Сходу та наявність у них домовленості з власне футболістом, ніякого трансферу, принаймні цього літа, не буде.

Аравійці вийшли з перемовин, але обіцяють повернутись уже за рік, якщо де Брюйне не узгодить новий контракт з англійським клубом.

Минулого сезону Кевін Де Брюйне відіграв за Сіті 26 матчів, забив 6 голів та віддав 18 результативних передач.