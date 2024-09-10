Ліга націй

Луці вже 39 років.

Півзахисник Лука Модрич висловився, що провів 180 матчів за збірну Хорватії.

"Я гордий і щасливий, що досяг такого рубежу. Я й уявити не міг, що так довго гратиму. Пам'ятаю, я мріяв про дебют за збірну, а зараз… Я радий, що, як і раніше, граю за неї і допомагаю домагатися нових перемог.

У моєму віці важко щось загадувати наперед. Ітимемо від матчу до матчу. Коли висохне пристрасть, мені не треба буде про це говорити – піду сам. Ну а поки що я все ще у справі", – сказав Модрич.

На рахунку Луки 27 голів за "картатих".