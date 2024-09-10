Іспанія

Новини з лазарету каталонського клубу.

Френкі де Йонг та Ансу Фаті, Getty Images

Френкі де Йонг та Ансу Фаті, Getty Images

Вінгер Барселони Ансу Фаті незабаром зможе повернутися на поле, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 21-річний іспанець відновився після травми та вже тренується разом із командою.

Нагадаємо, Ансу пропустив передсезонну підготовку "блаугранас" після оренди у Брайтоні минулого сезону.

Водночас, журналістка Марта Рамон повідомляє, що повернення на поле півзахисника Френкі де Йонга продовжує відкладатися.

Тренерський штаб розраховував, що він повернеться після міжнародної паузи, однак поки що 27-річний нідерландець продовжує працювати над відновленням, займаючись за індивідуальною програмою.

Зазначається, що де Йонг пропустить найближчі матчі проти Жирони та Монако.

Де Йонг отримав травму наприкінці минулого сезону, через що пропустив Євро-2024, а також старт нинішньої кампанії.

Після чотирьох турів Барселона набрала 12 очок і впевнено лідирує у Ла Лізі, випереджаючи Реал на чотири бали.