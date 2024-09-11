Англія

Англієць пропустить як мінімум місяць.

Півзахисник Ліверпуля Гарві Елліотт не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє The Telegraph.

Нагадаємо, 21-річний англієць отримав пошкодження на одному з тренувальних занять у розташуванні молодіжної збірної Англії.

Після медичного обстеження з'ясувалося, що Гарві діагностували перелом стопи. На відновлення йому знадобиться близько місяця, тож він має повернутися після наступної міжнарожної паузи у жовтні.

Нинішнього сезону Еліотт провів лише один матч, у якому відіграв на полі сім хвилин.