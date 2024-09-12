Ліга націй

Український тренер висловився після невдалого матчу.

Головний тренер збірної Вірменії Олександр Петраков прокоментував поразку від Північної Македонії (0:2) у матчі 2-го туру Ліги націй.

"Чесно кажучи, я не впізнав свою команду. Я говорив із футболістами весь час, і ті завдання, які я поставив, команда, можна сказати, не зуміла вирішити. Це було соромно для мене як тренера.

Після гри з Латвією я просив не перехвалювати команду, а зараз прошу про зворотне — не критикувати. Так буває. Усю відповідальність я беру на себе, це моя поразка", — сказав Петраков.

Раніше повідомлялось, що Петраков проігнорував Мессі та віддав перемогу Голанду в голосуванні FIFA The Best.