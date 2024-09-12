Англія

Смілива заява лідера "шпор".

Півзахисник Тоттенгема Джеймс Меддісон заявив, що намагатиметься боротись за всі трофеї в поточному сезоні.

"Я хотів би виграти всі трофеї в цьому сезоні. Про це багато говорять у місцевих ЗМІ, і це чорна пляма на репутації Тоттенгема.

Але наш обов'язок — спробувати змінити історію недавніх часів і спробувати роздобути золоті медалі. Такий великий і якісний клуб повинен боротися за титули і вигравати їх", — сказав Меддісон в інтерв'ю Optus.

Після 3-х турів АПЛ Тоттенгем має 4 залікові бали та розташувався в середині турнірної таблиці. А востаннє команда брала трофей 16 років тому.