Англія

Вже скоро футбольний світ дізнається нового володаря Золотого м'яча.

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі висловився про своє потрапляння до числа головних претендентів на отримання "Золотого м'яча"-2024.

"Люди кажуть, що я буду змагатися з Вінісіусом, яким я захоплююся. Думаю, що він великий гравець.

Участь у цьому обговоренні змушує мене пишатися виконаною мною роботою. Це буде трохи залежати від того, що люди цінують [коли голосують], у що вони вірять. Чесно кажучи, є багато гравців, які заслуговують на перемогу, тому подивимося, яким буде рішення.

Але уявіть собі, як це — коли люди, коли я виходжу на вулицю, кажуть мені: "Ти виграєш “Золотий м'яч”, ти на це заслуговуєш".

І для мене це означає, що я вже переможець. Люди, які вірять, що я можу стати найкращим гравцем у світі, і кажуть мені такі речі — просто неймовірні. Ніколи не мріяв про це.

Але щойно ви опиняєтеся в цій ситуації, у цьому становищі, завдяки багаторічній праці, великій довірі до себе і допомозі всіх людей — ти замислюєшся про цю нагороду, і опинитися там просто неймовірно", — цитує Родрі ESPN.

Церемонія вручення Золотого м'яча відбудеться 28 жовтня 2024 року.