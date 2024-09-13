Обвинувачуваним світить чималий термін ув'язнення.
Марадона, gettyimages
13 вересня 2024, 10:44
Суд над вісьмома медичними працівниками, звинуваченими у вбивстві з необережності у зв'язку зі смертю Дієго Марадони, перенесено з жовтня 2024 року на 11 березня 2025-го, повідомляє ESPN.
Суд задовольнив прохання трьох із восьми обвинувачених вдруге відкласти судовий процес, який спочатку був призначений на 4 червня і мав відбутися 1 жовтня. Обвинуваченим загрожує ув'язнення терміном від 8 до 25 років.
Серед обвинувачених у смерті Марадони – його нейрохірург, психолог, психіатр та медсестри.
Нагадаємо, із життя Дієго Армандо пішов восени 2020 року. Йому було 60 років.