Аргентина

Обвинувачуваним світить чималий термін ув'язнення.

Суд над вісьмома медичними працівниками, звинуваченими у вбивстві з необережності у зв'язку зі смертю Дієго Марадони, перенесено з жовтня 2024 року на 11 березня 2025-го, повідомляє ESPN.

Суд задовольнив прохання трьох із восьми обвинувачених вдруге відкласти судовий процес, який спочатку був призначений на 4 червня і мав відбутися 1 жовтня. Обвинуваченим загрожує ув'язнення терміном від 8 до 25 років.

Серед обвинувачених у смерті Марадони – його нейрохірург, психолог, психіатр та медсестри.

Нагадаємо, із життя Дієго Армандо пішов восени 2020 року. Йому було 60 років.