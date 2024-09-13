Інше

Грізні цілі від саудівського клубу.

Президент саудівського Аль-Ахлі Халед Аль-Ісса розповів про те, що минулого літа клуб намагався підписати вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора та нападника Наполі Віктора Осімгена.

"У нас було бажання запросити дуже помітного вінгера, як Вінісіус з Реала, але під час переговорів трапилася несподіванка: наш нападник Фірас Аль-Бурайкан вирішив залишити клуб.

Тоді наш пріоритет змістився з купівлі вінгера на посилення нападу у зв'язку з його можливим відходом. Тоді ми вступили в переговори з Айвеном Тоуні та Віктором Осімгеном. Все закінчилося трансфером Тоуні в клуб", — наводить слова Аль-Ісси Goal.com з посиланням на Koora Rotana.

Раніше була інформація, що клуб із Саудівської Аравії пропонував Вінісіусу заробітну плату у розмірі 350 мільйонів євро.