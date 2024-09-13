Тренер вимушено повернеться до столиці України.
МІРЧА ЛУЧЕСКУ, FRF.RO
13 вересня 2024, 10:17
Колишній головний тренер Шахтаря і Динамо, а нині наставник збірної Румунії Мірча Луческу знову перенесе операцію, повідомляє Digi Sport.
За інформацією джерела, на 79-річного румуна чекає хірургічне втручання на правому стегні через коксартроз. Воно пройде в Києві.
Нагадаємо, 79-річний румунський фахівець з Румунією підписав контракт на два роки.
Раніше стало відомо, скільки Луческу заробляє у збірній Румунії.