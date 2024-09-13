Англія

Ситуація в лондонському клубі не із простих.

Колишній захисник Челсі Вільям Галлас висловився про конфлікт співвласників Челсі Тодда Боелі та Бехдада Егбалі, які намагаються вижити один одного з клубу.

"У клубі твориться справжнє безладдя. Думаю, це завжди складно, коли в одному футбольному клубі є дві групи людей або дві частки. Вам необхідний повний збіг у всьому, щоб бути успішним клубом. І на полі, і в керівництві".

У найкращих клубів є один лідер, і кожен спрямований в одному напрямку. З ресурсами елітного клубу, як у Челсі, нескладно вибудувати правильну структуру, але в них із цим біда.

Якщо чесно, те, що відбувається в Челсі, викликає розчарування у мене як у колишнього гравця. Тому, хто виграв два титули Прем'єр-Ліги з клубом, дуже складно змиритися з тим, що діялося з ними в останні два роки", — цитує Галласа Daily Mirror.

Нагадаємо, Челсі оголосив про продовження контракту з Ніколасом Джексоном до 2033 року.