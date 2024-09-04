Англія

Англієць вважає, що в стані "канонірів" на нього чекає успіх.

Вінгер Арсеналу Рахім Стерлінг поділився емоціями від переходу в стан "канонірів".



"Я у захваті. Це той випадок, коли ми спізнилися [з переходом], але я на нього сподівався. Зараз я думаю: Арсенал ідеально підходить мені.



Для мене ідеально опинитися в такому футбольному клубі, як цей, де всі мають голод [до перемог]. Рік за роком вони тиснуть і тиснуть. Я теж саме така людина. З кожним роком мені хочеться ставати краще і досягати більшого, ніж рік тому. Сподіваюся, я зможу знайти контакт із хлопцями", — наводить слова Стерлінга офіційний сайт лондонського клубу.

Англієць приєднався до "канонірів" на правах оренди до кінця сезону-2024/25 наприкінці літнього трансферного вікна. У Челсі 29-річний гравець потрапив у немилість до нового керманича "синіх" Енцо Марески.