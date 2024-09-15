Коуч висловився про три перемоги поспіль над "шпорами".
МІКЕЛЬ АРТЕТА, GETTY IMAGES
15 вересня 2024, 19:27
Головний тренер Тоттенгема Мікель Артета прокоментував перемогу над Тоттенгемом (1:0) в матчі АПЛ.
"Я навіть не знаю, коли таке було у нашій історії.
Після паузи на матчі збірних ми мали кілька втрат, і команда чудово відреагувала. Це демонструє зрілість команди. Нам не вистачало ключових футболістів і довелося на це реагувати. Я дуже задоволений.
Нам довелося адаптуватися та залучити гравців з іншими якостями. Я сподівався, що вони щось зроблять із м'ячем, і вони зробили. Іноді грали навіть краще за інших.
Коли треба було глибше оборонятися, ми успішно з цим справлялися. Є що покращити, але ми здобули чергову перемогу на цьому полі, і вона дуже важлива. Знаю, якої думки про це наші фанати. Нумо насолоджуватися", – сказав Артета.