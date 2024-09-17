Англія

Влітку англієць хотів змінити команду, але інших варіантів не знайшов.

Захисник Челсі Бен Чілвелл готовий повернутися на поле, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 27-річний англієць відновився після травми та вже тренується у загальній групі "синіх".

Цього сезону Чілвелл ще не з'являвся на полі, а минулого літа він хотів змінити клуб, але не знайшов інших варіантів.

Свій найближчий матч Челсі проведе проти Вест Гема в АПЛ. Гра відбудеться 21 вересня о 14:30 за Києвом.