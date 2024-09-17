Влітку англієць хотів змінити команду, але інших варіантів не знайшов.
Бен Чілвелл, Getty Images
17 вересня 2024, 09:22
Захисник Челсі Бен Чілвелл готовий повернутися на поле, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 27-річний англієць відновився після травми та вже тренується у загальній групі "синіх".
Цього сезону Чілвелл ще не з'являвся на полі, а минулого літа він хотів змінити клуб, але не знайшов інших варіантів.
Свій найближчий матч Челсі проведе проти Вест Гема в АПЛ. Гра відбудеться 21 вересня о 14:30 за Києвом.