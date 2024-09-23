Англія

Коуч Актобе згадав, як тренував Мудрика.

Український тренер Ігор Леонов вважає вінгера Челсі Михайла Мудрика дуже талановитим гравцем.

"Можу сказати, що я дуже люблю молодь, виховувати їх із самого початку. Коли я працював у Шахтарі-3, там були молоді хлопці 17-20 років. І ось я починав із молоді. Можу сказати, що треба розвивати молодь. Ось Михайло Мудрик є талантом, який народжується не щодня. Там, у Шахтарі-3 були й інші таланти", – слова Леонова передає Qfl.kz.

У сезоні-2024/25 Мудрик провів 4 матчі на клубному рівні, результативними діями не відзначився.