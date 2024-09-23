Італія

Форвард Інтера прокоментував поразку в міланському дербі.

Напередодні міланський Інтер поступився Мілану в дербі в рамках п’ятого туру італійської Серії A.

Інтер — Мілан 1:2 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри нападник та капітан "змій" Лаутаро Мартінес поділився враженнями від побаченого на полі.

"Я не задоволений сьогоднішнім вечором, ми погано підійшли до матчу, тож справа тільки в нас: коли ви знижуєте свій темп і рівень гри, ви не виграєте подібні матчі.

Ми погано розпочали матч, і потім було важко відновитись, хоча ми весь час залишались у грі. Дербі — це така гра, у якій вирішують деталі.

Тепер ми маємо починати все з початку, працюючи як завжди сумлінно, зокрема й я. Ми повинні зосередитись на наступному матчі, тому що ми маємо повернутись до перемог.

Я беру на себе відповідальність, як капітан Інтера. Я знаю, що не виконую зараз ту роботу, яку робив минулого року, але я буду першим, хто працюватиме в Аппіано, щоб покращити цю ситуацію.

Коли щось іде не так, потрібно працювати вдвічі більше і допомагати команді, як це й було до цього завжди", — заявив аргентинський виконавець.

У наступному турі Інтер зіграє в гостях у фріульського Удінезе.