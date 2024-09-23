Україна

Півзахисник Чорноморця деякий час не гратиме через пошкодження.

Хавбек Чорноморця Жоао Нето зазнав травми на тренуванні, повідомляє пресслужба клубу.

Терміни відновлення гравця не оголошуються.

"Насичене життя Жоао Нето... Позавчора, як завжди, активно увійшов у гру. Вчора на тренуванні отримав пошкодження коліна. Попереду лікування та відновлення. Чекаємо на полі ще сильнішого Жоао!", — йдеться в повідомленні на офіційній сторінці клубу у Фейсбук.

21-річний бразилець приєднався до Чорноморця у серпні цього року.