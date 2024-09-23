Півзахисник Чорноморця деякий час не гратиме через пошкодження.
Жоао Нето, Чорноморець
23 вересня 2024, 12:15
Хавбек Чорноморця Жоао Нето зазнав травми на тренуванні, повідомляє пресслужба клубу.
Терміни відновлення гравця не оголошуються.
"Насичене життя Жоао Нето... Позавчора, як завжди, активно увійшов у гру. Вчора на тренуванні отримав пошкодження коліна. Попереду лікування та відновлення. Чекаємо на полі ще сильнішого Жоао!", — йдеться в повідомленні на офіційній сторінці клубу у Фейсбук.
21-річний бразилець приєднався до Чорноморця у серпні цього року.