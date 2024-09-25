Англія

Керманич Челсі прокоментував перемогу в Кубку англійської ліги.

Лондонський Челсі напередодні в домашньому матчі 1/16 фіналу Кубка англійської ліги розбив Барроу з четвертого за силою дивізіону країни.

Асист Мудрика — у огляді матчу Челсі — Барроу 24.09.2024

Після завершення гри головний тренер "синіх" Енцо Мареска прокоментував виступ власної команди.

"Я дуже задоволений грою та результатом. Ми зробили багато змін у стартовому складі, але головна ідея команди залишилася незмінною. Це має бути однією з наших цілей — незалежно від того, хто буде грати, важливо, щоб ідентичність команди завжди була присутня.

Перед такими іграми я завжди дуже хвилююся, тому що це складні ігри, а футбол сповнений таких ігор. Коли ти недооцінюєш суперника, ти можеш пропустити моменти і голи, але сьогодні я думаю, що гра була дуже хорошою, і ми показали, наскільки ми серйозно налаштовані.

Перед грою я сказав гравцям, що навіть якщо ми наймолодша команда в Прем'єр-лізі, вони повинні показати, наскільки ми серйозно налаштовані. Для мене сьогодні найважливішим було виграти гру, але також дати зрозуміти, що так, ми молоді, але ми — чоловіки, ми серйозно налаштовані і хочемо конкурувати.

Це трохи залежить і від моменту сезону. Іноді у вас можуть бути травми і різного роду проблеми. У цей момент ми всі доступні, окрім Ромео Лавії та Ріса Джеймса, тому, якщо у нас є можливість, ми намагаємося ділити ігровий час на всіх.

Я дуже радий за Педру Нету, Крістофера Нкунку, Жоау Феліша, за всіх них. Вони всі заслуговують на те, щоб грати з самого початку в Прем'єр-лізі, але зараз вони не грають.

Проте те, як вони використовують свої шанси, коли ми даємо їм кілька хвилин, просто фантастично. Неважливо, чи це п'ять хвилин, 45 хвилин або 90 хвилин, вони всі готові, і це найважливіше.

Це найважливіше для мене, що вони ускладнюють мій вибір. Це означає, що у них все добре. Це — ключовий момент, тож нам потрібно продовжувати в тому ж дусі.

Я був також задоволений грою Тайріка Джорджа і Джоша Ачеампонга. Я вважаю, що вони обидва дуже добре зіграли. У таких іграх для них було важливо бути сміливими, не соромитись.

Неважливо, якщо ти помилишся — це футбол. Вони обидва були дуже хороші. Тайрік змарнував один шанс, але потім створив собі ще один.

Мені дуже сподобалось, як Джош поводився з м'ячем, вступав у гру, був сміливим і проявляв індивідуальність. Я радий за них обох", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч лондонський Челсі проведе вдома проти Брайтона 28 вересня.